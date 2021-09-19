'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da yoğun ilgi

DHA

'Beyaz cennet' Pamukkale'ye sonbaharda da yoğun ilgi


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, sonbaharda da büyük ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistler, hafta sonu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 'beyaz cennet'e akın etti.
Beyaz travertenleriyle meşhur Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye büyük ilgi gösterdi. Antik havuzda termal suya giren yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yaptı. Ziyaretçiler eğlenceleri anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmeyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.
'BURADA YÜRÜMEK BULUTLARIN ÜZERİNDE UÇMAK GİBİ'
Zyaretçilerden Ali Karcı, 'Beyaz cennet'in doğal güzelliğinin kendisini hayran bıraktığını söyledi. Pamukkale'nin salgın öncesi gibi yine yoğun olduğunu belirten Karcı, "Yerli ve yabancı turistler, burayı görmek için kilometrelerce mesafeden geliyor. Böyle bir doğal güzellik, hemen yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'yle birlikte gelenleri büyülüyor. Burada yürümek bulutların üzerinde uçmak gibi. Gelenler hem doğa hem de tarihi açıdan zengin bir gezi yapabiliyor" dedi.
'DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK'
İstanbul'dan arkadaşlarıyla birlikte gelen Büşra Sezen ise "Burası çok güzel bir yer. Dünyada da eşi benzeri yok. Böyle bir doğa harikasına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Pamukkale'de gezmek çok keyifli. Muhteşem bir atmosferi var. İlk kez buraya geldim. Tüm dünyanın bu güzelliği görmesi gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-09-19 14:14:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler enfeksiyon riskine karşı neler yapmalı Doç. Dr. Şerife Akalın “Maskeler sadece sıvı alımında ya da beslenme sırasında çıkartılmalıdır” “Çocuklar koronavirüse karşı olduğu kadar mevsimsel soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı da tedbirler almalı”
YEREL HABERLER Öğrenciler enfeksiyon riskine karşı neler yapmalı Doç. ...
Çamlık Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Çamlık Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu
Denizli MHP'den Ahmet Davutoğlu'na kınama
YEREL HABERLER Denizli MHP'den Ahmet Davutoğlu'na kınama
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
YEREL HABERLER Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Tarihi zafere görkemli kutlama
YEREL HABERLER Tarihi zafere görkemli kutlama
Jandarmadan iki lise arasındaki mağazaya uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan iki lise arasındaki mağazaya uyuşturucu ...
Başkan Örki; "Şehit ve gazilerimizin gönlümüzdeki yeri en yüksek mertebedir"
YEREL HABERLER Başkan Örki; "Şehit ve gazilerimizin gönlümüzdeki ...
2 kez cezaevine giren torbacı, tahliye olduktan 3 gün sonra yine yakandı Öğrencilere uyuşturucu sattığını iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ve yakınlarıyla jandarma arasında arbede yaşandı
YEREL HABERLER 2 kez cezaevine giren torbacı, tahliye olduktan 3 gün ...
Ahi Sinan Sofrası, Denizli'de 30. kez kuruldu
YEREL HABERLER Ahi Sinan Sofrası, Denizli'de 30. kez kuruldu
Kızılay Genel Başkan Kınık; “Ege, riskleri olan bir bölge” Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: “2030 hedeflerinde ana rotamız toplum planlı afet yönetimi”
YEREL HABERLER Kızılay Genel Başkan Kınık; “Ege, riskleri olan bir ...
Küçük veya hayali kusurlarınızı takıntı yapıyorsanız uzman desteğine başvurun
YEREL HABERLER Küçük veya hayali kusurlarınızı takıntı yapıyorsanız ...
Tarihi zafere görkemli kutlama
YEREL HABERLER Tarihi zafere görkemli kutlama
Başkan Uz; “Transferlerde sorumluluk bana ait”
YEREL HABERLER Başkan Uz; “Transferlerde sorumluluk bana ait”
DENİB tekstil makineleri sektörüne yönelik alım heyeti düzenledi
YEREL HABERLER DENİB tekstil makineleri sektörüne yönelik alım ...
DTO Başkanı Erdoğan, servis aracı işletmecilerini dinledi
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan, servis aracı işletmecilerini ...
Denizli’nin Bilim ve Sanat Merkezleri TEKNOFEST finallerinde
YEREL HABERLER Denizli’nin Bilim ve Sanat Merkezleri TEKNOFEST ...
Başkan Zolan’dan Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Zolan’dan Gaziler Günü mesajı
Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Deprem sonrası ağır hasarlı tespit edilen evdeki 10 kişi çadıra yerleştirildi Denizli’deki depremler mahalledeki evlere ve camiye hasarlar verdi
YEREL HABERLER Deprem sonrası ağır hasarlı tespit edilen evdeki 10 ...
Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan
YEREL HABERLER Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan
Denizlispor’da Mehmet Uz yeniden başkan
YEREL HABERLER Denizlispor’da Mehmet Uz yeniden başkan
Denizli'de deprem sonrası Çal'da hasar oluşan bir ev boşaltıldı
YEREL HABERLER Denizli'de deprem sonrası Çal'da hasar oluşan bir ev ...
Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanmıştı, 19 ay sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanmıştı, 19 ay sonra ...
Denizli’de eğitim-öğretim haftası törenle kutlandı
YEREL HABERLER Denizli’de eğitim-öğretim haftası törenle kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.