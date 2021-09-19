Denizli basınının acı günü Gazeteci Erol Kes hayatını kaybetti

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Denizli'de basın camiasının tanınan simalarından olan gazeteci Erol Kes, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce korona virüse yakalandı. 10 Eylül'de durumu ağırlaşan Kes, Özel Denizli Tekden Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Bugün ise gazeteci Kes'ten acı haber geldi. Denizli'de basın camiasının tanınan simalarından Erol Kes'in vefat haberi ailesi, meslektaşları ve sevenlerini hüzne boğdu.

Kes'in cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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