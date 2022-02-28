Sarayköyspor deplasmandan altın gibi 3 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, deplasmanda Antalya Kemerspor'u 10 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir galibiyete daha imza attı.
BAL 4. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Sarayköyspor, 13. Hafta mücadelesinde deplasmanda Antalya Kemerspor'a konuk oldu. Zirve yolunda kritik bir maça daha çıkan Sarayköy ekibi hata yapmadı. Maça etkili başlayan kırmızısiyahlı takım, 25'inci dakikada Aykut Çakay'ın attığı golle 10 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca karşılaşma Sarayköyspor'un 10 üstünlüğü ile sona erdi.
Son haftalarda form grafiğini yükselten Sarayköy temsilcisi, maçın sonunda büyük sevinç yaşadı. Son üç maçından galibiyetle ayrılan, yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Sarayköyspor puanını 25'e yükseltti. Ligde üçüncü sıraya yükselen Sarayköyspor, ikinci sıradaki Korkuteli Belediyespor ile puan farkını 1'e indirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.