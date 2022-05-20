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Genç şampiyonlar ödüllendirildi Denizli’de 19 Mayıs Gençlik Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

İHA

Genç şampiyonlar ödüllendirildi Denizli’de 19 Mayıs Gençlik Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen futbol şenliği müsabakalarında kazanan takımlar belli oldu.

Denizli’de Merkezefendi İlçe Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Futbol İl Temsilciliği iş birliği ile düzenlenen futbol şenliği 19 Mayıs 2022 tarihinde yapılan karşılaşmalarla sonra erdi. 12 Mayıs 2022 tarihinde başlayan ve erkeklerde 16, genç kızlarda 4 takımın katıldığı ve 20072008 doğumlu futbolcuların mücadele ettiği futbol şenliği, yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi. Son gün müsabakalarında dördüncülük, üçüncülük, ikincilik ve birincilik maçları yapıldı. Müsabakaların bitiminde ilk dört sırayı alan takımlara madalya ve kupaları protokol tarafından düzenlenen törenle verildi. Törene Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli Futbol İl Temsilcisi Levend Sarıoğlu, 19 Mayıs Gençlik Turnuvası’na katılan takımların yönetici antrenör ve futbolcuları ile davetliler katıldı.

“Zevkli maçlar izledik”
Turnuvayı değerlendiren Kızlarda şampiyon olan Sultanlarspor’un Teknik Sorumlusu Ahmet Özeren, yararlı bir etkinlik olduğuna dikkat çekerek “Kızlarımızın maç yapması açısından iyi oldu. Zevkli maçlar izledik. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor haftasında gençlerimiz iyi maçlar çıkardılar. İlgi iyiydi ama daha iyi olabilirdi. Bu ilk oldu bundan sonra daha güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir hafta süren müsabakalar sonunda Genç Kızlarda; birinci Denizli Sultanlarspor, ikinci Yıldızspor, üçüncü Yeşilçınarspor, dördüncü Emirhisaspor oldu. Erkeklerde ise; birinci Bereketlispor, ikinci Pamukkalespor, üçüncü Çamlık FK, dördüncü İlbadıspor oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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