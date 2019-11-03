Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golü 41. dakikada Hakan Arslan ve 90+1. dakikada Arouna Kone kaydetti. Bu sonucun ardından Yiğido 18 puana yükselirken, Denizlispor 11 puanda kaldı. Öte yandan Sivasspor deplasmanda 11 maç sonra kazandı. Yiğidolar deplasmanda oynadığı son 11 maçta 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Lopes, Murawski, Aissati (Dk. 46 Recep Niyaz),Olcay Şahan (Dk. 71 Sacko),Barrow, Zeki Yavru (Dk. 81 Burak Çalık),Mehmet Akyüz
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy (Dk. 83 Cofie),Appindangoye, Goiano, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Fernando),Yatabare (Dk. 80 Kone)
Goller: Dk. 40 Hakan Arslan, Dk. 90+1 Kone (Demir Grup Sivasspor),
Sarı kartlar: Dk. 41 Lopes, Dk. 45+1 Murawski, Dk. 80 Mustafa Yumlu, Dk. 81 Tolgahan Acar (Yukatel Denizlispor),Dk. 24 Goiano, Dk. 66 Uğur Çiftçi, Dk. 85 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
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