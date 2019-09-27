Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı

Dün meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremden sonra herkes 'Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?' sorusunu sormaya başladı. Sosyal medya üzerinden soru yağmuruna tutulan ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets, Türkçe tweet atarak cevap verdi.
Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
— Frank Hoogerbeets (@fahoogerbeets) September 27, 2019
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