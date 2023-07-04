Deprem konutları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; ''TOKi'miz bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynuyor. Ekim kasım ayından itibaren yapımı tamamlaman konutların teslimatına başlıyoruz. Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir. Bölgede inşa edeceğimiz konut sayısı ise toplam 650 bindir. Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut sayısı 180 bini buldu. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün gelecek bayramı yeni yuvalarında karşılamalarını hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.