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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

3 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının teslim edileceği tarihi açıkladı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde milyonlarca kişi etkilenirken, binlerce bina kullanılamaz hale geldi. Peki, "Deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek?" İşte deprem konutlarının teslim edileceği tarih...

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  • Deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve milyonlarca kişiyi etkileyen deprem felaketinin ardından, deprem konutlarının teslim edileceği tarih araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "“11 vilayetimizin tamamında ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor. TOKİ'miz bölgenin yeniden inşa sürecinde öncü rol oynuyor. Binalar hızla yükseliyor." ifadelerini kullandı. Peki, "Deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek?" İşte detaylar...
  • Deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

    DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu.
  • Deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

    Deprem konutları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; ''TOKi'miz bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynuyor. Ekim kasım ayından itibaren yapımı tamamlaman konutların teslimatına başlıyoruz. Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir. Bölgede inşa edeceğimiz konut sayısı ise toplam 650 bindir. Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut sayısı 180 bini buldu. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün gelecek bayramı yeni yuvalarında karşılamalarını hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.
  • Deprem konutları ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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