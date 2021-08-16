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Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2021 son depremler neler? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Son günlerde Muğla'nın Datça ilçesinden arka arkaya gelen deprem haberleri son depremler listelerinin araştırılmasına neden oldu. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularının cevaplarını merak ediyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. İşte AFAD, Kandilli son depremler listeleri 16 Ağustos

Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2021 son depremler neler? AFAD, Kandilli son depremler listesi

16 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda ülkenin her yerinden peş peşe gelen deprem haberleri, son depremler araştırmalarını yeniden gündeme getirdi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri

AFAD SON DEPREMLER - 16 AĞUSTOS

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Kuşadası Körfezi, Aydın'da 16/08/2021 - 09:20:57'de meydana gelen 1.1 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 16 AĞUSTOS 

.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.08.16 09:14:36  38.5078   31.8717        5.1      -.-  1.5  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             İlksel
2021.08.16 08:38:12  36.4667   27.1028        7.1      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.16 07:48:56  36.2783   27.0598        3.5      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.16 07:41:50  36.4353   27.1537        1.4      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.16 07:38:27  35.1623   25.2240       13.8      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.08.16 07:33:09  36.2637   27.0972        7.5      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.16 06:23:51  39.3437   24.2652       17.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.08.16 05:27:45  36.5345   27.1207       13.4      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.16 05:25:07  36.3135   27.1210       10.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.16 04:51:46  41.1982   43.9760        8.1      -.-  3.2  -.-   GÜRCİSTAN                                         REVIZE01   (2021.08.16 04:51:46)
2021.08.16 04:44:05  41.2095   44.0205       19.2      -.-  4.8  4.8   GÜRCİSTAN                                         REVIZE02   (2021.08.16 04:44:06)
2021.08.16 04:27:30  40.4082   28.9517       11.5      -.-  2.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2021.08.16 04:12:09  41.0980   44.0128       16.0      -.-  2.2  -.-   AZERBAYCAN                                        İlksel
2021.08.16 04:09:16  36.4337   27.1460        5.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.16 03:45:16  38.1255   27.0677        4.9      -.-  1.6  -.-   KELER-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2021.08.16 03:17:57  35.7368   26.8765        5.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.16 03:15:17  37.7967   28.9498        6.4      -.-  1.9  -.-   ALTINDERE-(DENIZLI)                               İlksel
2021.08.16 03:00:44  41.1793   43.9498       10.4      -.-  2.3  -.-   AZERBAYCAN                                        İlksel
2021.08.16 02:53:15  41.1693   43.9545        8.3      -.-  2.1  -.-   AZERBAYCAN                                        İlksel
2021.08.16 02:47:47  37.9055   26.6405        2.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.08.16 02:19:11  41.1940   43.9412        5.0      -.-  3.9  4.0   AZERBAYCAN                                        İlksel
2021.08.16 01:52:36  36.4675   27.1345       13.5      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.16 01:27:16  37.8552   27.0510       10.6      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.08.16 01:19:20  36.3003   27.1582       13.3      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.16 00:40:00  36.3963   27.0918       10.8      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.16 00:09:49  41.2470   40.4993       12.8      -.-  2.2  -.-   RIZE ACIKLARI (KARADENIZ)                         İlksel

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