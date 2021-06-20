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AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 HAZİRAN 2021

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