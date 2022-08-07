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Deprem mi oldu 7 Ağustos? Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Kandilli - AFAD son depremler listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gün itibariyle Antalya'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar; söz konusu depremin kaç şiddetinde olduğunu ve herhangi bir hasar ya da can kaybı olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

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  • Deprem mi oldu 7 Ağustos? Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Kandilli - AFAD son depremler listesi

    Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 7 Ağustos Pazar günü itibariyle Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. İşte ayrıntılar...
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    AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 11:02'da Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin 31.89 km olarak ölçüldü...

     
  • Deprem mi oldu 7 Ağustos? Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Kandilli - AFAD son depremler listesi

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.
  • Deprem mi oldu 7 Ağustos? Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Kandilli - AFAD son depremler listesi

    SON DEPREMLER LİSTESİ

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