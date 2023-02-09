Deprem ölü ve yaralı sayısı! 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından bilanço ağırlaşıyor. Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı takip ediliyor. Türkiye ve dünya basınında geniş yankı uyandıran depremde hasar gören 10 ilde OHAL ilan edildi. AFAD tarafından yapılan deprem son durum açıklamasının ardından ölü sayısı ve yaralı sayısı bilançocu belli oluyor. Afet bölgesinde ara kurtarma çalışmaları sürerken ölenlerin ve yaralananların isimleri henüz açıklanmazken "Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Deprem ölü - can kaybı sayısı ve yaralı sayısı hakkında son dakika açıklaması...