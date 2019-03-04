Maket yaralı kurtarıldı ama...

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AFAD Isparta İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik deprem eğitimi ve bina tahliye tatbikatı düzenledi.
İHA'nın haberine göre, tatbikat kapsamında ilk olarak sınıflarda öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri anlatan görevliler, daha sonra bina içerisinde depreme yakalanılması halinde yapılması gerekenleri uygulamalı şekilde gerçekleştirdiler. Eğitim çalışması sonrasında, ortaokul öğrencileri yaklaşık 2 dakikada tüm okulu boşaltarak, belirlenen güvenli bölgeye ulaştılar.
ÖĞRENCİLER ROLLERİNİN HAKKINI VERDİ
Tatbikat kapsamında, senaryo gereği 4 katlı okul binasının depremden etkilendiği varsayılırken, bina içerisinde yaralandığı varsayılan öğrenciler de AFAD görevlileri tarafından kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis Ekipleri tarafından müdahaleler gerçekleştirildi. Tatbikatta yaralı oldukları varsayılan öğrencilerin makyajı ve tavırları gözleri kapalı rolleriyle gerçeği aratmadı.
MAKET YARALI KURTARILDI AMA AFAD GÖREVLİSİ YARALANDI
AFAD tarafından, daha sonra merdivenleri çöktüğü varsayılan okul binasının 3.katından maket yaralı camdan aşağı halatlarla sarkıtılarak indirilebildi. Tatbikatın son bölümünde ise AFAD görevlileri bu kez, merdivenleri olmadığı varsayılan depremde hasar görmüş binanın 3.katından halatla aşağı inme çalışmasına geçti. AFAD’ın 2 görevlisi kendilerine bağladıkları halatlarla inmeye hazırlandığı esnada, görevlilerden biri beklenmedik şekilde bir anda yere düştü.
KAZAYI TATBİKATIN PARÇASI SANANLAR OLDU
Durumun tatbikatın bir parçası olduğunu sananlar olsa da daha sonra görevlinin gerçekten kaza geçirdiği anlaşıldı. Olayın anlaşılması sonrasında 112 Acil Servis Ekipleri daha önce 4 kez temsili şekilde yaralıya müdahale ettikleri okulda bu kez gerçek bir yaralanma ile karşılaştı.
AFAD görevlisi arkadaşları ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edilen görevlinin tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralı AFAD görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
BARTIN'I TAŞKININ ZARARLARINDAN KORUDUK
Bartın'ı taşkınlardan koruyacak Kirazlıköprü Barajı'nı hizmete andık. Kozcağız Barajı'nın yapımında sonlara geliyoruz. Kozcağız Barajı'yla yaklaşık 25 bin dekar arazi sulanacak. Bu baraj içme suyu temini yanında taşkınlardan korumaya yönelik hizmet verecek. Son 17 yılda inşa ettiğimiz 37 taşkın koruma tesisiyle Bartın şehir merkezi ve 46 yerleşim merkezini taşkın zararlarından koruduk. 17 adet daha koruma tesisi daha kuruyoruz. Bartınlı çiftçilerimize 152 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bartın Organize Sanayi Bölgesini genişlettik. Şimdi buraya ek bir organize sanayi bölgesi yapmak için proje çalışmalarımız devam ediyor.
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