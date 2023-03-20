Demircan, Karakuş Tümülüsü'nde yer alan dört sütundan birinin devrildiğini belirterek, "Bu sütun üst üste dizilmiş taşlardan oluşuyor, parçalarında bir kırılma ve dağılma olmadığı için şanslıyız. Buradaki zemini de dikkate almak suretiyle, teknik heyet ve bilim heyeti gözetiminde bu taşları yeniden üst üste dizerek eski haline getirmeyi planlıyoruz. Bir iki ay içerisinde bunu tamamlamış olacağız" dedi.