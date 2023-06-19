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Arapgir'de depremde hasar alan belediye binası yıkıldı

Elazığ ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Malatya'nın Arapgir Belediyesi hizmet binası kontrollü bir şekilde yıkıldı

Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı
İHA

24 Ocak 2020 Elazığ ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Arapgir Belediyesi hizmet binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Yıkıma dair açıklamalarda bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, depremlerde etkilenen Hükümet Konağı'nın da Kaymakamlık bilgisi dahilinde tahliye edildiğini söyledi.

Arapgir Belediyesi'nin geçici olarak kuruma bağlı bir başka alanda hizmet vermeye devam ettiğini belirten Cömertoğlu, yeni bir hizmet binası için ise çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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