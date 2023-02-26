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Depremde hayatını kaybedenlerin Adana'daki mezarları yürekleri dağlıyor

Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin defnedildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda kabirlere konan özel eşyalar yürekleri dağladı

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DHA

  • Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatını kaybeden birçok kişinin defnedildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’ndaki tablo yürekleri dağlıyor.

     

     
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...

    Neredeyse her kabirde hayatını kaybedenlerin eşyaları ve çocukların oyuncakları bulunurken, yakınları ise mezar başlarında gözyaşı döküyor.

     

     
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana’da mezarlıklardaki acı tablo yürek burktu.

     

     
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...

    Çevre illerden gelen birçok cenazenin de defnedildiği merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda yakınlarını kaybedenler mezar başlarında uzun süre gözyaşı döktü.

     

     
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...

    Hayatını kaybedenlerin mezarlarına onlara ait eşyalar ve fotoğraflar bırakıldı. Depremde ölen çocukların mezarlarının başına bırakılan oyuncak ve kıyafetler ise geride kalanların üzüntüsünü gözler önüne serdi

     

     
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...

    "KARDEŞİM GELMEKTEN VAZGEÇİNCE ÖLDÜ"

     

    Kardeşi Erol Akgül’ün Kahramanmaraş’ta kaldığı otelin depremde yıkılması sonucu hayatını kaybettiğini ve 9 Şubat günü Adana’ya defnettiklerini söyleyen Ali Akgül, kardeşinin mezarı başında gözyaşı döktü.
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...

    Depremin olduğu gece kardeşinin Adana’ya döneceğini fakat vazgeçip 6 Şubat sabahı gelmeye karar verdiğini belirten Akgül, “Kardeşim gelmekten vazgeçince otelde öldü. 
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...

    Depreme otelde yakalandı. Akşam gelecekti ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Milletimiz sağ olsun. Çok büyük acı tarifi yok. İki canımızı verdik. Dayımın oğlu da öldü. Sürekli mezarına geliyorum. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin” dedi.
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...
  • Depremde can verenlerin mezarlarını görenler gözyaşlarını tutamıyor! Bu acıya yürek dayanmaz! Yer: Adana'daki Kabasakal Mezarlığı...

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