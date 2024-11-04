Depresyonla mücadele için "Hayata Varım" projesi başladı

"Hayata Varım" isimli hastalık farkındalık projesinin basın lansmanı gerçekleşti. Kampanya çalışmasında sosyal damgalama ve depresyon hakkında farkındalık yaratabilecek yollar ele alınıyor.

"Hayata Varım" projesiyle ruh sağlığına gereken önemin verildiği bir toplumun oluşturulması ve bireylerin gerekli profesyonel desteği çekinmeden aramak için güçlendirilmesi hedefleniyor.

"TÜRKİYE’DEKİ VAKALARIN YÜZDE 60’I TEŞHİS EDİLMEDİ"

Moderatörlüğünü Sunay Akın’ın üstlendiği basın lansmanında konuşan Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği (PİBAD) Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu ruh sağlığı bozukluklarında ve özellikle de depresyonun görülme oranında dünya genelinde artış görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Sosyo-ekonomik koşullar, önemli yaşam olayları ve stres faktörleri bu artışa katkıda bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 280 milyon insanın1 depresyonla mücadele ettiğini bildiriyor. Özellikle depresyonun görülme sıklığı kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla.Türkiye’de ise depresyonun yaygınlığının yaklaşık yüzde 9 oranında olduğu, vakaların yüzde 60’ının ise teşhis edilmediği tahmin ediliyor.”