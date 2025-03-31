Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Fenerbahçe ve Galatasaray, çeyrek final mücadelesinde Kadıköy'de karşı karşıya gelerek kupada yoluna devam etmek için sahaya çıkacak. Süper Lig’de olduğu gibi kupada da büyük bir çekişmeye sahne olacak derbiyi Cihan Aydın yönetecek. Futbolseverler, derbinin yayın bilgilerini ve maç saatini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtları...