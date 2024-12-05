Derbi ne zaman? Beşiktaş- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?
Süper Lig'de 15. hafta derbi heyecanına sahne oluyor. Beşiktaş, kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, başkan ve teknik direktör değişikliğinin ardından Fenerbahçe karşılaşmasıyla kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler ise Beşiktaş'ı yenerek liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Dev derbi öncesinde, Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinin tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili detaylar...
Süper Lig'de 15. hafta dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oluyor. Dev derbi öncesinde Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve saat futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 7 Aralık Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbi beIN Sports 1 üzerinden naklen yayınlanacak.
EZELİ REKABETTE 360. MAÇ
Beşiktaş ile Fenerbahçe 360. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
TFF DERBİNİN HAKEMİNİ AÇIKLADI!
Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.