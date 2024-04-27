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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Derbide kırmızı kart gören Al-Musrati'den özür paylaşımı! - Beşiktaş Haberleri

        Derbide kırmızı kart gören Al-Musrati'den özür paylaşımı!

        Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati sosyal medya hesabından bir özür paylaşımı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 23:54 Güncelleme: 27.04.2024 - 23:54
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        Al-Musrati'den özür paylaşımı!
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        Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kaldığı Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

        Al-Musrati yaptığı açıklamada, tüm taraftarlardan özür diledi.

        https://www.instagram.com/p/C6Rz3LQt-ms/

        İşte Al-Musrati'nin paylaşımı:

        ''Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.''

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