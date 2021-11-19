Derbinin golleri yabancılardan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Derbinin golleri yabancılardan

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor

Derbinin golleri yabancılardan

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 47 golün 35'ini yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 25 golünün 16'sını yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

25 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 25 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

EN GOLCÜLER ALEX, SNEIJDER VE SELÇUK İNAN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı.

Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, söz konusu dönemde Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında sadece bir futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed, geçen sezon Kadıköy'de 1-0 kazandıkları maçın golünü kaydetti.

GERİDE KALAN 10 SEZONDAKİ DERBİLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller
07.12.2011 Türk Telekom Süper Lig 1 - 3 Alex / Eboue, Elmander, Melo
17.03.2012 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 2 Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta
22.04.2012 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Ziegler, Stoch / Selçuk İnan
12.05.2012 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 -
12.08.2012 Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan
16.12.2012 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan
12.05.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz
11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 0 - 1 Drogba
10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni
06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder
25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -
18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt
25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın
13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski
20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2)
23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinden ilginç notlar
FUTBOL "Bizimle maçınız var, git yat dinlen"
Ümit Davala'dan flaş sözler! "Fatih Terim, TFF Başkanlığı..."
FUTBOL Flaş sözler! "Terim, TFF Başkanlığı..."
Son dakika haberi Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
FUTBOL Derbinin hakemi açıklandı
Fenerbahçe'de derbi öncesi korkutan gelişme!
FUTBOL Derbi öncesi korkutan gelişme!
Terim'in Fenerbahçe derbisi planı!
FUTBOL Terim'in Fenerbahçe derbisi planı!
Marcao'nun menajerinden transfer açıklaması!
FUTBOL Menajerinden transfer açıklaması!
Larin, dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı!
FUTBOL Ne Ronaldo ne Messi!
Süper Lig, 27,78'lik yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi
FUTBOL Avrupa'nın en yaşlı ligi!
Derbide kartlar havada uçuşuyor
FUTBOL Derbide kartlar havada uçuşuyor
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
FUTBOL Hamsik erken döndü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.