Derbinin golleri yabancılardan

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 47 golün 35'ini yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 25 golünün 16'sını yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

25 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 25 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

EN GOLCÜLER ALEX, SNEIJDER VE SELÇUK İNAN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı.

Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, söz konusu dönemde Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında sadece bir futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed, geçen sezon Kadıköy'de 1-0 kazandıkları maçın golünü kaydetti.

GERİDE KALAN 10 SEZONDAKİ DERBİLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller 07.12.2011 Türk Telekom Süper Lig 1 - 3 Alex / Eboue, Elmander, Melo 17.03.2012 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 2 Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta 22.04.2012 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Ziegler, Stoch / Selçuk İnan 12.05.2012 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 - 12.08.2012 Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan 16.12.2012 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan 12.05.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz 11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 0 - 1 Drogba 10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2) 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed