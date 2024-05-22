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        Haberler Sağlık Deri kanserinde erken teşhis uyarısı!

        Deri kanserinde erken teşhis uyarısı!

        Deri Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Sivas'ta vatandaşlara cilt taraması yapıldı, deri kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:53 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:53
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        Deri kanserinde erken teşhis uyarısı!
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        Tüm dünyada yaygın görülen ve ölümlere sebep olabilen deri kanseri nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Kayseri, Konya ve Sivas’ta yapılan taramalarda vatandaşlar deri kanseri ile ilgili bilgilendirildi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tosun, “Bu hafta, Euro Melanoma haftası. 1999 yılında Avrupalı dermatologlar tarafından deri farkındalığı açısından başlatılmış 2014 yılında da ülkemizde bu kampanyaya katılmıştır. Melanom dediğimiz deri kanseri hastalığımız var. Erken dönemde tanısı önemli olan bir hastalık. Onunla ilgili farkındalık oluşturarak benler ile ilgili biyopsi açısından değerlendirmeleri yapmayı amaçladık. Bugün sabah saatlerinde başladık. İç Anadolu Bölgesi’ndeki 3 merkezden bir tanesi de Sivas’tı. Diğer iller ise Konya ve Kayseri. Buradaki dermoskopi cihazımız ile hastalarımızı muayene ederek ben haritalarını çıkardık. Şüpheli lezyonları var ise gerekli yönlendirmeleri yaptık. Benler büyüyorsa, asimetrisi var ise veya büyüklüğü 6 milimetrenin üzerindeyse, çok sayıda beni varsa ailede deri kanseri öyküsü var ise ve güneş maruziyeti varsa gerekli yönlendirmeleri yaptık. Hastalarımızın bu konularda bilinçlenmesini sağlamak istedik” dedi.

        DERİ KANSERİ VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

        Vatandaşlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Tosun, “Özellikle güneşe çok fazla maruz kalanlar güneşten kesinlikle korunmaları gerekiyor. Deri kanseri vakaları son yıllarda arttı. Ozon tabakasının delinmesiyle Ultraviyole ışınlarının dünyaya ulaşması kolaylaştı. Bu nedenle deri kanseri vakalarını daha fazla görüyoruz. Vücudun açık bölgelerinde benleri varsa, yakınlarında deri kanseri öyküsü varsa Dermatoloji polikliniklerine başvurarak gerekli cihazlar ile kontrollerini sağlıyoruz. Erken dönemde müdahalesi önemli. Geç kalınırsa yayılma söz konusu olabiliyor ve tedavisi zorlaşıyor. Bu nedenle kemoterapik ilaçlar kullanması gerekebiliyor” ifadelerini kullandı.

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