Deri ve deri mamulleri sektöründen nisanda 143 milyon dolarlık ihracat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Deri ve deri mamulleri sektöründen nisanda 143 milyon dolarlık ihracat

Deri ve deri mamulleri sektörü geçen ay 143 milyon 323 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı.

Deri ve deri mamulleri sektöründen nisanda 143 milyon dolarlık ihracat
AA

Deri ve deri mamulleri sektörü geçen ay 143 milyon 323 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Nisan 2020'de 53 milyon 933 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 165,7 artarak 143 milyon 323 dolara ulaştı.

Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

Deri ve deri mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya geçen ay 11 milyon 61 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Almanya'yı, 8 milyon 803 bin dolar ile Irak ve 7 milyon 599 bin dolar ile Rusya takip etti.

Sektör, 2021 yılının ilk 4 ayında toplam 540 milyon 41 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılı ocak-nisan döneminde deri ve deri mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 540 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Ayakkabı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yine yüzde 15 artışla 364 milyon dolar, mamul deri ihracatımız yüzde 27 artışla 73 milyon dolar, saraciye ihracatımız yüzde 17 artışla 68 milyon dolar ve deri ve kürk giyim ihracatımız ise yüzde 7 düşüşle 33 milyon dolar olarak gerçekleşti." diye konuştu.

"İhracat rakamları salgın öncesi döneme yaklaştı"

İlk 4 ayın sonunda ihracat rakamlarının salgın öncesi döneme yaklaştığını kaydeden Şenocak, şunları söyledi:

"Bölgesel olarak deri ve deri mamulleri ihracatımız, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Avrupa ülkelerine yüzde 5, Afrika ülkelerine yüzde 60, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 34 ve Türk Cumhuriyetlerine yüzde 45 artış gösterdi. Ülkeler bazında ise İngiltere ve Fransa gibi alım gücü yüksek ülkelere pandemiye rağmen toplam deri ve deri mamulleri ihracatımızı artırdık. Alt sektörlerimizde ise ayakkabı ihracatımız Almanya’ya yüzde 15 ve mamul deri ihracatımız Portekiz’e yüzde 74 artış gösterdi. Hollanda’ya saraciye ihracatımız aynı dönemde yüzde 42 arttı. Deri ve kürk konfeksiyon ihracatımız ise İngiltere ve Danimarka gibi alım gücü yüksek ülkelere sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 82 artış gösterdi."

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan deri sektörünün ihracata daha fazla katkı vermek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Gözmen, üyelerinin alternatif dış pazarlara açılmaları için gayret gösterdiklerini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk derisini dünyaya çok daha iyi tanıtmanın vakti olduğunu düşünüyorum. Adeta birer ihracat elçisi gibi çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin toplam ihracatı ne kadar artarsa refah seviyemiz de aynı oranda artacaktır. İhracatçı sektörler olarak ürettiğimizi dünyanın dört bir yanına pazarlamaktan başka şansımız yok."​​​​​​​

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME