Dervişoğlu'ndan PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı.

AA'da yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve bölgede korucuların mücadelesiyle bitirilme noktasına gelen terör örgütünün, barışın aktörü haline getirildiğini savunan Dervişoğlu, "Özellikle altını çizmek isterim ki Lozan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tapu senedidir. Açıklamada, 'Lozan'ın inkar politikalarına karşı verilen silahlı mücadelenin başarıya ulaştığı' iddia edilmektedir." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti'ni "soykırım" ile suçlayan açıklamasının "başarı" ya da "müjde" olarak sunulmasının doğrudan hıyanet olduğu görüşünü dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı ve ortağı tarafından 'Terörsüz Türkiye' başlığıyla başlatılan süreç, bugün terör örgütünün yaptığı açıklama ve 'demokratik siyaset' ambalajıyla Türk vatanı ve Türk milleti açısından tehlikeli bir kalkışmaya dönüşmüştür."