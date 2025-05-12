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        Haberler Gündem Politika Dervişoğlu'ndan PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu'ndan PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "​​​​​​'Terörsüz Türkiye' başlığıyla başlatılan süreç, bugün terör örgütünün yaptığı açıklama ve 'demokratik siyaset' ambalajıyla Türk vatanı ve Türk milleti açısından tehlikeli bir kalkışmaya dönüşmüştür." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:21 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:21
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        Dervişoğlu'ndan PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı.

        AA'da yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve bölgede korucuların mücadelesiyle bitirilme noktasına gelen terör örgütünün, barışın aktörü haline getirildiğini savunan Dervişoğlu, "Özellikle altını çizmek isterim ki Lozan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tapu senedidir. Açıklamada, 'Lozan'ın inkar politikalarına karşı verilen silahlı mücadelenin başarıya ulaştığı' iddia edilmektedir." ifadesini kullandı.

        Terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti'ni "soykırım" ile suçlayan açıklamasının "başarı" ya da "müjde" olarak sunulmasının doğrudan hıyanet olduğu görüşünü dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "AK Parti iktidarı ve ortağı tarafından 'Terörsüz Türkiye' başlığıyla başlatılan süreç, bugün terör örgütünün yaptığı açıklama ve 'demokratik siyaset' ambalajıyla Türk vatanı ve Türk milleti açısından tehlikeli bir kalkışmaya dönüşmüştür."

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