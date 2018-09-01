Desportivo Aves - Maritimo rakamlar

Desportivo Aves ve Maritimo, 02 Eylül 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. 1 puanlı Desportivo Aves 17. sırada bulunuyor, Maritimo 6 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Desportivo Aves, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Maritimo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Desportivo Aves kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Maritimo kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Desportivo Aves önceki hafta Chaves mücadelesinde 2-3 yenildi.

Maritimo ise Sporting Lisbon maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Desportivo Aves, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Maritimo, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Maritimo 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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