Deutsche Bank, euro takas faaliyetlerinin yaklaşık yarısını Londra'dan Frankfurt'a taşıdı. Bu durum, Avrupa kentlerinin Brexit öncesi İngiltere'den finansal faaliyetleri çekmekte olduklarını işaret ediyor.

Financial Times'ın haberine göre, Almanya'nın en büyük bankası Deustche Bank, Frankfurt'ta takası yapılan euro bazlı türev ürünlerin genel risk pozisyonlarının, Londra'da takası yapılan miktarla neredeyse aynı olduğunu kaydetti. Deutsche Bank takas miktarlarını açıklamıyor, ancak bankanın faiz türevlerinde en büyük beş kuruluştan biri olduğunu kaydediyor.

Bu hareket, İngiltere'nin gelecek Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından, Deutsche Börse’ye İngiltere'nin en büyük takas kuruluşu LCH'den iş çekme açısından önemli bir destek sağladı. Altı ay önce, Deutsche Bank'ın euro takas işlemlerinin tümü Londra'da gerçekleştiriliyordu.

Euro bazlı faiz türev ürünlerinin takası, regülatörler, bankalar ve Borsalar arasında Brexit müzakerelerindeki mücadelenin temel alanlarından birini oluşturdu. Geçmişte, Londra'daki LCH, euro bazlı faiz swaplarının takası konusunda tartışmasız liderdi ve günlük 1 trilyon euroya kadar işlemlerin takasını gerçekleştiriyordu.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, geçen ay yaptığı açıklamada, Frankfurt'un doğal bir konum olacağını işaret ederek, "Finansal istikrara yönelik riski minimize etmek için, euro türevlerinin takasının, AB standartlarına tam uyumla birlikte, güçlü bir regülasyona ve denetime tabi olması zaruri bir konu," dedi.

Deutsche Bank, Frankfurt merkezli takasın ilk uygulayıcılarından biri oldu. Bankanın Almanya faiz bölümü başkanı Jürgen Feil, "LCH ve Eurex'teki euro bazlı türevlerin risk pozisyonları bugünlerde birbirine yakın" dedi.

Pazarlama grubu Frankfurt Main Finance'in CEO'su Hubertus Väth, euro takasının Londra'dan Frankfurt'a taşınmasının, Brexit referandumunun hemen ardından öncelik listelerinin en üst sırasında yer aldığını kaydetti.

Türev ürünleri takasına doğrudan bağlantısı olan istihdam sayısı yalnızca birkaç yüz kişi ile sınırlı, ancak Väth, dolaylı etkilerin daha büyük olacağını ve Frankfurt'un son 30 senede işlem odalarının büyük çoğunluğunu Londra'ya kaptırdığını belirtti. Väth, "Bu kayıları geri getirmek için en iyi şans buydu" şeklinde görüş bildirdi.

LCH'nin sahibi olan London Stock Exchange Group, Londra'nın euro takas merkezi özelliğini kaybetmesi durumunda, 100,000 kadar istihdamnın kentin finans merkezi olan City'yi terkedebileceği uyarısında bulundu.

(Bloomberg HT)

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