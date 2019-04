Uşak'taki Kışladağ Altın Madeni'nde halkla ilişkiler elemanı olarak çalışırken aldığı eğitimin ardından Türkiye'nin tek kadın kaya kamyonu operatörü olmayı başaran Yelda Temizci, maden sahasında zorlu şartlarda erkek meslektaşlarıyla görev yapıyor.



Türkiye ve Avrupa'nın en büyük altın madeni Kışladağ Altın Madeni'nde 7 yıl halkla ilişkiler elemanı olarak görev yapan bir çocuk annesi 43 yaşındaki Temizci, iş makinelerine ilgisi nedeniyle kaya kamyonu operatörü olmak istediğini şirket yetkililerine bildirdi.Şirket yönetiminin onayıyla 200 saatlik zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan Temizci, 7 aydır 150 ton taşıma kapasitesine sahip dev kaya kamyonu operatörü olarak çalışıyor.



"ÇOK ZOR VE DİKKAT GEREKTİREN BİR İŞ"



Babasının uzun yıllar Artvin'de madenlerde motor ustası olarak çalıştığını, küçüklüğünden beri iş makinelerine ilgi duyduğunu belirten Yelda Temizci, sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Dev kaya kamyonuyla her gün yaklaşık 8 saat direksiyon başında binlerce ton yükü naklettiğini anlatan Temizci, "Madende 24 kaya kamyonu var. Bu kamyonları 140 operatör kullanıyor, ben madende ve Türkiye'de tek kadın kaya kamyonu operatörüyüm. Çok zor ve dikkat gerektiren bir iş ama işimi çok seviyorum. Yedi aydır direksiyon başındayım. Şu ana kadar bin 350 saat direksiyonda kaldım. Bu iş hayatıma çok şey kattı." dedi.



Temizci, kadın olmanın böylesi ağır bir işi yapmaya engel teşkil etmediğini, çalışma arkadaşlarının ve şirket yönetiminin kendisine her alanda destek olduğunu, yaptığı işin önemini ve sorumluluğunu bildiğini aktardı.



"AİLEM BENİMLE GURUR DUYUYOR"



"Yürüyen dev" dediği kamyonun teknik özelliklerini çok iyi bildiğini kaydeden Temizci, "Kullandığım makine hafriyat makinesi, boş ağırlığı 103 ton. 150 tona kadar taşıma kapasitesi var. Kamyonun genişliği 6,2 metre, 5,7 metre yüksekliğe ve 11 metre uzunluğu sahip. Türkiye'nin en büyük kamyonları bunlar." bilgisini verdi.







Ailesinin, özellikle de kızının işiyle gurur duyduğunu belirten Temizci, "Babam, 17 yaşındaki kızım, ailem benimle gurur duyuyor. Çalışma arkadaşlarım da beni motive ediyor. Belki yurt dışında çalışırım bilmiyorum, işimi çok seviyorum." diye konuştu.-





Yurt dışında bu işi yapan kadınların olduğunu anlatan Temizci, hemcinslerine şu önerilerde bulundu:"Yurt dışında kadın operatörler olduğunu biliyordum, bu yola çıktım, çok heyecan verici. Kadını ya da erkeği yoktur bu işin. Ben kadınların her işi yapabileceğini düşünüyorum. Kadınlar yeni şeyleri denemekten korkmasın. Sahada çalışmak yorucu 'evet' ama herkes mutlu olduğu işi yapsın."Kışladağ Altın Madeni'ne ziyarette bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık da dev kamyonu kullanan Yelda Temizci ile sohbet etti.Kadınların istedikleri takdirde dağları delebilecek güce sahip olduğunu belirten Kocabıyık, Yelda Temizci'yi duyduğunda heyecanlandığını söyledi.Kocabıyık, "Bu tür bir makineyi kullanan tek kadınla tanışmayı çok istedim. Bir kez daha kadının azmettiği zaman neleri başarabileceğini gösteriyor bize Yelda. Erkek işi gibi algılanan bir işi başarması çok önemli. Ben kadının her alanda desteklenmesini savunanlardanım. Kadın her şeyi yapabiliyor. Yelda kadınlar için çok güçlü bir örnek. Ben, Yelda ve Yelda gibi tüm kadınların yanındayım." diye konuştu.TÜPRAG Metal Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da "Yelda eğitimlerini çok büyük başarıyla tamamladı. Şimdi de gerçekten azmiyle, çalışma isteğiyle herkese örnek oluyor. Biz kadınlara her türlü desteği veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.