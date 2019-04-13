- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Uşak'taki Kışladağ Altın Madeni'nde halkla ilişkiler elemanı olarak çalışırken aldığı eğitimin ardından Türkiye'nin tek kadın kaya kamyonu operatörü olmayı başaran Yelda Temizci, maden sahasında zorlu şartlarda erkek meslektaşlarıyla görev yapıyor.
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük altın madeni Kışladağ Altın Madeni'nde 7 yıl halkla ilişkiler elemanı olarak görev yapan bir çocuk annesi 43 yaşındaki Temizci, iş makinelerine ilgisi nedeniyle kaya kamyonu operatörü olmak istediğini şirket yetkililerine bildirdi.Şirket yönetiminin onayıyla 200 saatlik zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan Temizci, 7 aydır 150 ton taşıma kapasitesine sahip dev kaya kamyonu operatörü olarak çalışıyor.
"ÇOK ZOR VE DİKKAT GEREKTİREN BİR İŞ"
Babasının uzun yıllar Artvin'de madenlerde motor ustası olarak çalıştığını, küçüklüğünden beri iş makinelerine ilgi duyduğunu belirten Yelda Temizci, sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Dev kaya kamyonuyla her gün yaklaşık 8 saat direksiyon başında binlerce ton yükü naklettiğini anlatan Temizci, "Madende 24 kaya kamyonu var. Bu kamyonları 140 operatör kullanıyor, ben madende ve Türkiye'de tek kadın kaya kamyonu operatörüyüm. Çok zor ve dikkat gerektiren bir iş ama işimi çok seviyorum. Yedi aydır direksiyon başındayım. Şu ana kadar bin 350 saat direksiyonda kaldım. Bu iş hayatıma çok şey kattı." dedi.
Temizci, kadın olmanın böylesi ağır bir işi yapmaya engel teşkil etmediğini, çalışma arkadaşlarının ve şirket yönetiminin kendisine her alanda destek olduğunu, yaptığı işin önemini ve sorumluluğunu bildiğini aktardı.
"AİLEM BENİMLE GURUR DUYUYOR"
"Yürüyen dev" dediği kamyonun teknik özelliklerini çok iyi bildiğini kaydeden Temizci, "Kullandığım makine hafriyat makinesi, boş ağırlığı 103 ton. 150 tona kadar taşıma kapasitesi var. Kamyonun genişliği 6,2 metre, 5,7 metre yüksekliğe ve 11 metre uzunluğu sahip. Türkiye'nin en büyük kamyonları bunlar." bilgisini verdi.
Ailesinin, özellikle de kızının işiyle gurur duyduğunu belirten Temizci, "Babam, 17 yaşındaki kızım, ailem benimle gurur duyuyor. Çalışma arkadaşlarım da beni motive ediyor. Belki yurt dışında çalışırım bilmiyorum, işimi çok seviyorum." diye konuştu.-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.