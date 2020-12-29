DEVA Partisi 1. Kongresi'ni yaptı 0:00 / 0:00

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DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'ni düzenledi.

Kongrede konuşan Babacan, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Babacan, "Türkiye 2000'li yılların başında karanlık bir dönemden geçiyordu" dedi. "Benim o dönemde siyasete girmem bir bakıma bütün bu yaşananlara karşı bir isyandı. Siyasete girdim ve ülkemizi hak ettiği adalet, özgürlük ve refah seviyesine taşımak için ve 2001 krizinden çıkarmak için mücadele ettim" ifadelerini kullandı.

Kendi dönemini değerlendiren Babacan, "Liyakatlı kadrolarla çalıştım. Asla taviz vermedim. Tarihimizin en başarılı dönemine kısa süre de olsa hep beraber şahit olduk. Ülkemiz doğru politikalarla başarıdan başarıya koştu. Topyekun zenginleştik. Devletin hazinesini parayla, Merkez Bankası'nın kasalarını dövizle doldurduk" diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Ali Babacan, "Maalesef şimdi de bambaşka bir baskı dönemindeyiz. Adeta ezilenler iktidar gücünü eline alınca değişti. Başkalarını ezmeye başladılar. Üstelik bu kötü yönetim sonucunda ülkece fakirleştik" dedi.

Babacan konuşmasında, "İşte bu yüzden sizlerle beraber yeniden siyasete dönüp ülkemizi hak ettiği demokrasiye ve refaha ulaşabilmesi için çalışmaya başladık. Şu anda beka beka dedikleri var ya, bir kişinin şahsi bekasına dönmüş durumda" ifadelerini de kullandı.