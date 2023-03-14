Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Polonya'nın Developres ekibini 3-1 yendi.
RCWS Podpromie Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit, 19-25, 25-22, 16-25, 26-28'lik setlerle 3-1 yenerek yarı final için önemli bir avantaj sağladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit, rövanşta iki set alması durumunda yarı finale çıkacak. Konuk ekip, maçı 3-0 ya da 3-1 kazanırsa yarı finalisti altın set belirleyecek.
Salon: RCWS Podpromie Rzeszow
Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Andrea Puecher (İtalya)
Developres Rzeszow: Wenerska, Kalandadze, Centka, Rapacz, Blagojevidz, Obiadz, Szczygdzowska (L), Orvosova, Jurczyk, Bidzczycka
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Saliha
Setler: 19-25, 25-22, 25-16, 26-28
Süre: 101 dakika (24,26,21,30)
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