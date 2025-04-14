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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Dev organizasyonun rövanş maçları yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:54
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        Devler Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finallerinde yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

        Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

        "Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)

        22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)

        16 Nisan Çarşamba:

        22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)

        22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)

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