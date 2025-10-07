Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Devlet Tiyatroları Afife gecesinde 5 ödül aldı

        Devlet Tiyatroları Afife gecesinde 5 ödül aldı

        Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları ortak prodüksiyonu Medea Material, 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nden 5 ödülle ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet Tiyatroları Afife gecesinde 5 ödül aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

        Gecenin en dikkat çeken yapımı ise Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları ortak prodüksiyonu “Medea Material” oldu.

        Toplam 16 dalda aday gösterilen oyun, 5 dalda ödül kazanarak hem geceye hem de Devlet Tiyatroları tarihine damga vurdu.

        AYNI OYUNLA 5 ÖDÜL

        Medea Material, Yılın En Başarılı Oyunu başta olmak üzere beş dalda ödül alarak Devlet Tiyatroları tarihinde bir ilke imza attı. Bu sonuç, kurumun bugüne kadar elde ettiği en yüksek ödül sayısı olarak kayda geçti.

        ÖDÜL KAZANANLAR

        Yılın En Başarılı Oyunu: Medea Material

        REKLAM

        Yılın En Başarılı Yönetmeni: Ayşe Emel Mesci

        Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Sükûn Işıtan

        Yılın En Başarılı Dekor Tasarımı: Murat Gülmez

        Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Yakup Çartık

        “TİYATRO SANATINA ADANMIŞ BİR EKİP ÇALIŞMASI”

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, elde edilen başarının tiyatro sanatına gönül vermiş bir ekibin ortak emeği olduğunu vurguladı:

        “Bu ödüller yalnızca bir oyunun değil, Türk tiyatrosunun üretkenliğinin ve gücünün bir yansımasıdır. Medea Material, sahne estetiği, oyunculuk gücü ve reji başarısıyla Devlet Tiyatroları’nın vizyonunu ulusal ölçekte bir kez daha kanıtlamıştır.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Devlet Tiyatroları
        #Afife Tiyatro Ödülleri
        #Medea Material
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!