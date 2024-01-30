Devlet Tiyatroları'nın 15 oyunu ilk kez seyirciyle buluşturacak Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Sivas, Van ve Kayseri Devlet Tiyatrosunda toplam 15 oyun, ilk kez seyirci karşısına çıkacak

Anadolu Ajansı Giriş: 30.01.2024 - 21:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:38 facebook

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