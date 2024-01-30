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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Devlet Tiyatroları'nın 15 oyunu ilk kez seyirciyle buluşturacak

        Devlet Tiyatroları'nın 15 oyunu ilk kez seyirciyle buluşturacak

        Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Sivas, Van ve Kayseri Devlet Tiyatrosunda toplam 15 oyun, ilk kez seyirci karşısına çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 21:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:38
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        15 oyun ilk kez seyirci karşısına çıkacak
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        Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Kadınlar, Filler ve Saireler" 20 Şubat'ta Şinasi Sahnesi'nde, "Esaretin Bedeli" 21 Şubat'ta İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde, "Devlet Ana" 28 Şubat'ta Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

        "Sonbahara Son Güller" ise 1 Şubat'ta İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

        Fotoğraf: İHA

        İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "Münasebetsiz" 27 Şubat'ta Konak Sahnesi'nde, "Hamlet" 28 Şubatta Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

        "Lobotomobilin Üç Seferi" 13 Şubat'ta Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

        Fotoğraf: İHA

        "Otoban Köpekleri" 15 Şubat'ta Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde, "Sayı Dedektifleri" adlı çocuk oyunu 11 Şubat'ta Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde, "Uzatmalı Oyun" 1 Şubat'ta Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

        Sivas Devlet Tiyatrosu yapımı "Gizli Bahçenin Bezelyesi" çocuk oyunu 14 Şubat'ta, "Başıboş" 15 Şubat'ta, "Donör" 29 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

        "Kurtlar Sofrası" 1 Şubat'ta Van Devlet Tiyatrosu Kültür Merkezi Sahnesi'nde, "Deniz Kızı ve Sevimli Korsanlar" çocuk oyunu 7 Şubat'ta Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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