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Devletin zirvesinden Babalar Günü mesajı

Bugün Babalar Günü... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm babaların Babalar Gününü kutladı. 

Babalar Günü
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."

SOYLU'DAN BABALAR GÜNÜ MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Babalar Günü mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ne babalar gördüm ayyıldızlı tabuta sarılmış, Ne babalar gördüm köyünden doktor olan evladına gururla bakarken... Ne babalar gördüm elinde süpürge rızkının peşinde sabahın seherinde... Ne babalar gördüm dudaklarından sürekli çocukları için dua dökülen..."

ÇAVUŞOĞLU: BABA, OĞUL, TORUN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Babalar Günü'nü, babasının ve kızının yer aldığı video yayımlayarak kutladı.

Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda kayda alınan, babası Osman Çavuşoğlu ve kızı İrem Çavuşoğlu'nun yer aldığı Babalar Günü mesajını, "baba, oğul, torun" başlığıyla Twitter ve Instagram üzerinden paylaştı.

Videoda, Çavuşoğlu'nun kendisini her cuma aradığını göz yaşlarını tutamayarak anlatan Osman Çavuşoğlu, elini öperek hayır duasını alan oğluna, "Allah sizlere selamet versin. Gönlümde seni tuta tuta yaşıyorum oğlum." dedi.

Kızı İrem Çavuşoğlu'yla babasına "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diyen Bakan Çavuşoğlu, videoda kızıyla baş başa bir fotoğrafına da yer verdi.

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