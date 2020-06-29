Devrilen piknik masasının altında kalan iki vatandaş hafif şekilde yaralandı - ARTVİN

AA

İlçedeki Efkar Tepesi mevkisinde yol kenarında bulunan piknik masasında oturun iki vatandaş, karşılarında oturan iki kişinin kalkması sonucu, masanın devrilmesi sonrası geriye doğru düşerek masanın altında kaldı.İsimleri belirlenemeyen vatandaşlar çevredeki diğer vatandaşların ve polislerin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.Vatandaşlar kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bölgedeki bir işletmenin kamerasına yansıdı.doğru düşerek masanın altında kaldı.İsimleri belirlenemeyen vatandaşlar çevredeki diğer vatandaşların ve polislerin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.Vatandaşlar kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bölgedeki bir işletmenin kamerasına yansıdı.