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        Devrilen traktörün altında can verdi

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:47
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        Devrilen traktörün altında can verdi
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        Eskişehir'in Saithalimpaşa Mahallesi'nde tarla yolunda seyreden 74 yaşındaki Zekeriya Şanlı'nın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Şanlı, devrilen traktörün altında kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gelen ekiplerin kontrolünde Şanlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Şanlı'nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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