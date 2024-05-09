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        Haberler Gündem Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Halis Doyduk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:52 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:52
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kaza, saat 14.30 sıralarında Devrek ilçesi Özyurt köyünde orman yolunda meydana geldi.

        Tohum kooperatifi için çalıştığı esnada Halis Doyduk'un kullandığı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi.

        Traktörün altında kalan 3 çocuk babası Halis Doyduk’un kaza yaptığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Doyduk’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan Doyduk’un cansız bedeni, incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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