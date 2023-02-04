"DEVRİM ARABASINA İTHAFEN 'YARIM KALAN HİKAYE' YAZDIM"

Devrim otomobilinden dolayı yaptıkları araca Devrim adını verdiğini vurgulayan Altunbaş, "Ben ortaokuldayken Devrim arabalarının hikayesini dinlemiştim ve bu beni etkilemişti. Bu yüzden yaptığımız araçlara 'Devrim' adını koydum ve altına da Devrim arabasına ithafen 'Yarım kalan hikaye' yazdım. Bizim yaptığımız kendi çapımızda bir iş ama en azında bir adım atmış olduk" dedi.