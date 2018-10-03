Devrim Özder Akın kimdir?
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Devrim Özder Akın kimdir? Kadın dizisi oyuncusu Musa Demir kimdir?

Devrim Özder Akın, Kadın dizisinde Musa Demir karakterini canlandırıyor. Kadın dizisinin sevenleri oyuncuların hayat hikayelerini merak ediyorlar. Peki, Kadın dizisinde rol alan Devrim Özder Akın, kaç yaşında?

03.10.2018 - 17:08 | Güncelleme:

FOX TV ekranların sevilen dizisi Kadın yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Kadın dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Devrim Özder Akın'ın hayat hikayesini düzenledik. Peki, Kadın dizisi oyuncusu Devrim Özder Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

DEVRİM ÖZDER AKIN KİMDİR?

1 Ocak 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen başarılı oyuncu Devrim Özder Akın, Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünden mezun olmuştur. Daha sonrasında Anadolu Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'ndan Oyunculuk Sanat Dalını okudu ve 1999 yılında mezun oldu. İlk iş tecrübesi konservatuvarı bitirdikten sonra Trabzon Devlet Tiyatrosu olmuştur. 1999-2000 sezonunda çalıştıktan sonra günümüze 
kadar Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında çalışmaya devam etmektedir. İlk filmi 2008 yılında çekilen "Devrim Arabaları" filmindeki Bekçi karakteri olmuştur. Sonrasında ise 2009 yılında çekilen "Kanımdaki Barut" filmindeki kumarbaz karakteri ve yine aynı yıl "Yengeç Oyunu" filmlerinde Hasan karakteri olarak yer almıştır. Devrim Özer Akın ayrıca 2009 yılında "Altıkırkbeş" ve 2012 yılında "Birlikte" kısa filmlerinde yer almıştır. 2012-2013 sezonunda oynayan "Bay Kolbert" adlı tiyatro oyununda Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri arasından "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü 
almıştır.

DEVRİM ÖZDER'İN KADIN DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Kaymakamlıkta memur olarak çalışan Musa iyi ve güvenilir bir insandır. Çocukluğundan beri aşık olduğu Jale’yle evlenmiş ve iyi bir aile babası olmuştur. Jale’nin zaman içinde bu evlilikten ve evliliğin getirdiği sorumluluklardan sıkılması, Musa için zor günlerin başlamasına sebep olur.

DEVRİM ÖZDER AKIN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

  • 2016 - Arkadaşlar İyidir (Salih)
  • 2011/2013 Umutsuz Ev Kadınları (Ömer)
  • 2010 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 2009 - Geniş Aile
  • 2008 - Gece Gündüz
  • 2007 - Suç Dosyası
  • 2006 - Hatırla Sevgili

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