ÖSYM sınav takvimine göre DGS 2026 tarihi belli oldu!
ÖSYM'nin sınav takvimini açıklamasıyla birlikte 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) yapılacağı tarih kesinleşti. Ön lisans mezunlarının dört yıllık programlara geçişinde kritik rol oynayan sınav, bu yıl da binlerce adayın gündeminde. Eğitim planlarını lisans seviyesine taşımak isteyenler, şimdi 2026 DGS'nin sınav ve başvuru tarihlerine odaklanmış durumda. İşte merak edilenler...
ÖSYM, 2026 yılına ait sınav takvimini yayımlayarak Dikey Geçiş Sınavı’nın tarihini resmen duyurdu. Meslek yüksekokullarından mezun olan ve lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan DGS, her yıl olduğu gibi bu yıl da tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava hazırlık sürecini sürdüren adayların gözü ise şimdiden 2026 DGS başvuru dönemine çevrilmiş durumda. İşte merak edilen ayrıntılar…
DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.