Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DGS 2026 tarihi belli oldu! ÖSYM sınav takvimi ile DGS 2026 ne zaman yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı?

        ÖSYM sınav takvimine göre DGS 2026 tarihi belli oldu!

        ÖSYM'nin sınav takvimini açıklamasıyla birlikte 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) yapılacağı tarih kesinleşti. Ön lisans mezunlarının dört yıllık programlara geçişinde kritik rol oynayan sınav, bu yıl da binlerce adayın gündeminde. Eğitim planlarını lisans seviyesine taşımak isteyenler, şimdi 2026 DGS'nin sınav ve başvuru tarihlerine odaklanmış durumda. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 23:46 Güncelleme: 19.11.2025 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM, 2026 yılına ait sınav takvimini yayımlayarak Dikey Geçiş Sınavı’nın tarihini resmen duyurdu. Meslek yüksekokullarından mezun olan ve lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan DGS, her yıl olduğu gibi bu yıl da tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava hazırlık sürecini sürdüren adayların gözü ise şimdiden 2026 DGS başvuru dönemine çevrilmiş durumda. İşte merak edilen ayrıntılar…

        2

        DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        3

        DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.

        4

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

        DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"