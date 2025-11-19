ÖSYM, 2026 yılına ait sınav takvimini yayımlayarak Dikey Geçiş Sınavı’nın tarihini resmen duyurdu. Meslek yüksekokullarından mezun olan ve lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan DGS, her yıl olduğu gibi bu yıl da tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava hazırlık sürecini sürdüren adayların gözü ise şimdiden 2026 DGS başvuru dönemine çevrilmiş durumda. İşte merak edilen ayrıntılar…