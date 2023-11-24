DGS başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde alınacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav tarihi...

DGS başvuruları ne zaman ve hangi tarihlerde alınacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav tarihi...

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2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde sınavda ter dökecek binlerce öğrenci, bu yılın Dikey Geçiş Sınavı'nın başvuru tarihlerini ve söz konusu sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, detaylar...