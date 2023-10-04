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        Haberler Gündem DGS EK TERCİH EKRANI 2023 | ÖSYM AİS ile DGS ek tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        DGS ek tercihleri için son gün! İşte 2023 ÖSYM AİS ile DGS ek tercih başvuru ekranı

        Yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt süreci 20 Eylül günü sona ermişti. 29 Eylül'de başlayan DGS ek tercih işlemleri ise 4 Ekim Çarşamba günü saat 23:59'da sona eriyor. Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 2023 ÖSYM AİS ile DGS ek tercih ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:45
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        DGS ek yerleştirme tercihleri başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 29 Eylül'de alınmaya başlanan DGS ek tercihleri 4 Ekim Çarşamba günü bitiyor. DGS ek tercih başvuruları için 50,00 TL olan başvuru ücreti e-Devlet ödemeleri bölümünden 5 Ekim saat 22:59'a kadar devam edecek. İşte 2023 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih başvuru ekranı ve ek tercih kılavuzu...

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        DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

        Ek yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        DGS EK TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS EK TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN!

        DGS ek yerleştirme süreci 29 Eylül'de başladı. Adaylar ek tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden 4 Ekim Çarşamba günü 23.59'a kadar tamamlayacak.

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        DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        DGS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        DGS EK TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.

        Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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