DGS SINAV SAATİ 2026 || ÖSYM'den 15 dakika uyarısı geldi! DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?
İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçecek öğrenciler şanslarını Dikey Geçiş Sınavı DGS'de deneyecekler. Peki, 2026 DGS saat kaçta başlayacak? DGS kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek? ÖSYM'den 15 dakika uyarısı geldi. İşte 2026 DGS başlangıç ve bitiş saati...
DGS 2026 Dikey Geçiş Sınavı öncesi geri sayımda sona gelindi. Süreçte sona ykalşaılmasıyla birlikte sınava girecek öğrenciler merak içerisinde sınavın başlangıç ve bitiş saatini merak edip araştırmaya başladı. En çok sorgulananlar arasında "DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Sınav kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte merak edilip araştırılan sorular da cevabını buldu. Öte yandan ÖSYM'den de 15 dakika uyarısı geldi. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ile ilgili detaylar...
DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
DGS 2026 saat 10.15'te başlayacak. Ancak ÖSYM'den yapılan uyarıya göre sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra öğrenciler alınmayacak.
DGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK SAAT KAÇTA BİTECEK?
DGS 2 saat 15 dakika yani 135 dakika sürecek ve saat 12.30'da sona erecek.