Z kuşağı evliliklerde "DINK" trendi: 1980'li yıllardan bugüne ulaşan akım kariyer mi bebek mi ikilemine başka bir bakış açısı sunuyor!

Z KUŞAĞI VE Y KUŞAĞI ARASINDA NEDEN BU KADAR POPÜLER

Aslında bu terimin kökeni 1980'li yıllara kadar uzanıyor. Ancak günümüzün ekonomik koşulları ve artan yaşam maliyetleri, Y ve Z kuşaklarını bu yaşam modeline daha çok yaklaştırdı.