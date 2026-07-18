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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü'nde baygınlık geçiren kadın hastaneye götürülürken yolda öldü

        Beylikdüzü'nde baygınlık geçiren kadın hastaneye götürülürken yolda öldü

        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 14 Temmuz'da saat 16.30'da evinin kapısının önünde baygınlık geçiren 23 yaşındaki Nazar Çakmak, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Ölümü şüpheli bulan savcı soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 08:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü

        Beylikdüzü'nde evinin önünde aniden baygınlık geçiren Nazar Çakmak (23), hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Savcı, genç kadının ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

        Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nazar Çakmak evinin kapısının önünde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çakmak’ın yere yığıldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirmek yerine zaman kaybetmemek için kendi imkanlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak Nazar Çakmak hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti.

        SAVCILIK ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRDİ

        Hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısı, nedeni henüz belirlenemeyen ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor.

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