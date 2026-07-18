Daha önce hiç pembe kar gördünüz mü? Doğanın en renkli sürprizi: Karpuz karı görenleri şaşkına çeviriyor!

ADINI SADECE RENGİNDEN ALMIYOR

Pembe kar örtüsüyle karşılaşan doğa yürüyüşçülerinin en çok dikkatini çeken detaylardan biri de havaya yayılan hafif ve ferah kokudur. Karpuz karı isminin verilmesinin temel nedeni, bu alglerin ezildiğinde etrafa yaydığı ve taze kesilmiş karpuzu andıran o hafif tatlı aromadır.

Ancak uzmanlar, içinde barındırdığı bakteriler ve mikroorganizmalar nedeniyle bu karların kesinlikle yenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.