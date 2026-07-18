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        Haberler Yaşam Daha önce hiç pembe kar gördünüz mü? Doğanın en renkli sürprizi: Karpuz karı görenleri şaşkına çeviriyor!

        Daha önce hiç pembe kar gördünüz mü? Doğanın en renkli sürprizi: Karpuz karı görenleri şaşkına çeviriyor!

        Bembeyaz dağ zirvelerinde aniden beliren pembe renkli ve karpuz kokulu karlar, doğanın en şaşırtıcı sırlarından birini oluşturuyor. Dağcıların yıllardır karşılaştığı karpuz karı oluşumunun arkasında ise sadece mikroskobik canlılar değil, gezegenin geleceğini etkileyen önemli bir iklim olayı yatıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        Bembeyaz görmeye alışık olduğumuz kar örtüsünün aniden pembe veya kırmızımsı bir renge büründüğünü hayal edin. Bilim dünyasında ve doğa tutkunları arasında karpuz karı olarak bilinen bu ilginç doğa olayı, sadece rengiyle değil yaydığı kokuyla da insanları şaşırtıyor.

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        BEMBEYAZ ZİRVELERDE ORTAYA ÇIKAN PEMBE GİZEM

        Yüksek dağ zirvelerinde ve kutup bölgelerinde yaz aylarına doğru karların erimesiyle birlikte yüzeyi kaplayan pembe tabaka, ilk bakışta bir kimyasal sızıntıyı andırabilir.

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        Ancak bu kırmızımsı örtü tamamen doğal bir biyolojik sürecin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yüzyıllardır dağcıların ve kaşiflerin raporlarına yansıyan bu durum, doğanın en renkli sürprizlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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        RENK DEĞİŞİMİNİN ARKASINDAKİ MİKROSKOPİK CANLILAR

        Bu sıradışı renklendirmenin baş aktörü, tek hücreli bir yeşil alg türü olan mikroskobik canlılardır. Kış aylarında kar altında kalarak uykuya dalan bu organizmalar, havaların ısınması ve güneş ışınlarının kar yüzeyine vurmasıyla uyanarak yüzeye doğru hareket eder.

        Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunmak için hücrelerinde kırmızı bir pigment üretirler ve milyonlarcası bir araya geldiğinde karın rengini pembeye dönüştürür.

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        ADINI SADECE RENGİNDEN ALMIYOR

        Pembe kar örtüsüyle karşılaşan doğa yürüyüşçülerinin en çok dikkatini çeken detaylardan biri de havaya yayılan hafif ve ferah kokudur. Karpuz karı isminin verilmesinin temel nedeni, bu alglerin ezildiğinde etrafa yaydığı ve taze kesilmiş karpuzu andıran o hafif tatlı aromadır.

        Ancak uzmanlar, içinde barındırdığı bakteriler ve mikroorganizmalar nedeniyle bu karların kesinlikle yenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

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        KÜRESEL ISINMAYI TETİKLEYEN TEHLİKELİ BİR GÜZELLİK

        Görsel bir şölen sunmasına rağmen, karpuz karı oluşumunun artması ekosistem için ciddi riskler taşıyor. Beyaz kar güneş ışınlarını yansıtarak ortamı soğuk tutarken, kırmızı renge dönen kar yüzeyi ısıyı daha fazla emmeye başlıyor.

        Bu durum karın erime hızını yüzde 20'ye kadar artırarak buzul erimelerini ve dolayısıyla küresel ısınmayı hızlandırıyor.

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        BİLİM İNSANLARI BU RENKLİ TEHDİDİ YAKINDAN İZLİYOR

        Kutuplardan Alpler'e kadar dünyanın birçok yüksek rakımlı bölgesinde görülme sıklığı artan bu durum, iklim araştırmacılarının öncelikli konuları arasına girdi. Doğanın kendi içindeki bu savunma mekanizması, değişen iklim koşullarıyla birlikte gezegenimizin geleceği için yeni bir çevresel göstergeye dönüştü.

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