İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Kuveyt'teki üslere saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD saldırılarına karşılık düzenlenen saldırılarının 18'inci dalgasında ABD'nin bölgedeki üslerinin hedef alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Kuveyt'te Arifjan Üssü'ndeki kara kuvvetleri destek merkezinde ABD askerlerinin toplanma yerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtilerek, saldırılarda birçok Amerikan askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Kuveyt'in Ali Salim Hava Üssü'ne de İHA saldırıları düzenlendiği ve saldırıda ABD ordusunun radar sistemlerinin imha edildiği, silah bakım hangarı ve İHA sığınağının da vurulduğu kaydedildi.

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Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 4 kez füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da geceden bu yana 4 kez ülkede sirenlerin çaldığını belirterek, vatandaşlara sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri uyarısında bulundu.

KUVEYT'TEN AÇIKLAMA

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemek için devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve İHA ile düzenlenen saldırılara karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede patlama sesleri duyulması halinde bunların hava savunma sistemlerinin “düşman saldırılarını engellemesinden” kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşlardan yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt ordusu, gece saatlerinden beri İran'ın ülkeye yönelik 6 kez düzenlediği füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini bildirdi.

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BAHREYN'DE DE ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

İran ordusu, Bahreyn'de ABD ordusunun kullandığı Şeyh İsa Hava Üssü ile bu ülkedeki çeşitli bağlantı köprülerini kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen 15'inci dalga operasyonlar kapsamında Bahreyn'de ABD güçlerinin kullandığı üsse saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki uçak sığınakları, park alanları ve yakıt depolama tesislerinin vurulduğu aktarıldı.

Diğer yandan Bahreyn genelinde çeşitli bağlantı köprülerinin de saldırılarda hedef alındığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA ABD ASKERİ YARALANDI İDDİASI

İran'ın bu hafta Ürdün'deki askeri üslere düzenlediği saldırılarda birçok ABD askerinin yaralandığını iddia edildi.

CBS News'a konuşan ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın Ürdün'deki askeri üslere düzenlediği saldırılar hakkında değerlendirmede bulundu.

Saldırılarda ölen olup olmadığını belirtmeyen yetkililer, birçok ABD askerinin bu saldırılarda yaralandığını öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün ABD'nin Ürdün'deki üste konuşlu savaş uçakları ile yakıt ikmal uçaklarının füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıklamıştı.

Ayrıca İran ordusu, 15 Temmuz'da ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'ne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurmuştu.