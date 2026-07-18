haftanın kitapları

DICKENS

(Peter Ackroyd)



Çağımızın en önemli biyografi yazarlarından Peter Ackroyd’un kaleme aldığı kitap, dünya edebiyatının en önemli isimlerinden Charles Dickens'ı yüzeysel bir ikon olmaktan çıkarıp kanlı canlı bir insan olarak günümüze taşıyor. ALFA Yayınları tarafından yayımlanan bu biyografide Ackroyd, Dickens’ı sadece bir edebî deha olarak değil; özel hayatının çalkantıları, saplantıları, çocukluk travmaları ve büyük çelişkileriyle ele alıyor. Kitapta, dışarıdan neşeli, coşkulu ve enerjik görünen yazarın iç dünyasındaki melankoli, kaygı ve yalnızlık hissi ustalıkla inceleniyor. Ailesinin borçları yüzünden babasının Marshalsea Hapishanesine düşmesi ve Dickens'ın henüz on iki yaşındayken Warren'ın boya fabrikasında ağır şartlarda çalışmak zorunda kalması gibi olaylar, yazarın hayatı boyunca peşini bırakmayan bir terk edilmişlik ve yoksulluk korkusuna dönüşüyor. Okur kitapta, toplumsal adaletsizliğe karşı kalemini bir kılıç gibi kullanan ve çocuk emeği ile sınıf eşitsizliğine başkaldıran bir sosyal hak savunucusunun yanı sıra, zor bir eş ve ailesinin ardı arkası kesilmeyen mali yükleri altında ezilen kaygılı bir Viktorya dönemi erkeğiyle de tanışıyor. Metin, Dickens'ın iç dünyasındaki bu çalkantılı ikili doğasını ve "maskelerini" son derece şeffaf bir dille gözler önüne seriyor.