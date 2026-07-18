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        Haberler Gündem Bakan Gürlek duyurdu! 6 faili meçhul aydınlatıldı

        Bakan Gürlek duyurdu! 6 faili meçhul aydınlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde; Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olaylar aydınlatılmıştır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 09:55 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek duyurdu! 6 faili meçhul aydınlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla 2005-2016 yılları arasında işlenen 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi. Gürlek, "Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır" dedi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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        Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını ifade etti.

        Gürlek, 2005-2016 yılları arasında farklı illerde işlenen ve uzun yıllardır çözülemeyen 6 cinayet dosyasının, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ile elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden incelendiğini kaydetti.

        Paylaşımında dosyalara ilişkin ayrıntılara da yer veren Gürlek, Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren Esra Aşık'ın dosyasında yeniden açılan soruşturma kapsamında bir şüphelinin tutuklandığını, Denizli'de 20 yıl önce öldürülen Mehmet Ali Türkmen cinayetine ilişkin ise iki şüphelinin yakalanarak tutuklandığını belirtti.

        Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur'a ilişkin yürütülen çalışmalarda bulunan insan kemiklerinin DNA incelemesi sonucu Uyğur'a ait olduğunun tespit edildiğini aktaran Gürlek, İstanbul Bayrampaşa'da öldürülen Gültekin Yıldırım dosyasında DNA eşleşmesi sonucu bir şüphelinin, İstanbul Fatih'te öldürülen Yusuf Sayaner dosyasında ise suçunu ikrar eden şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

        Gürlek, Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu dosyasında da yeni tanık beyanları ve teknik analizler doğrultusunda 4 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını ifade etti.

        Adaletin hafızasının güçlü olduğunu ifade eden Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar sürecek; karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek ve hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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