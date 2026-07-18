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        Haberler Ekonomi Teknoloji Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı

        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı

        SpaceX hisseleri, ABD piyasalarında yaşanan düşüşle birlikte zirve seviyelerinden geriledi. Şirketin piyasa değeri 2,64 trilyon dolarlık rekor seviyeden yaklaşık 1,65 trilyon dolara inerken, değer kaybı 1 trilyon dolara yaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı

        Elon Musk’ın uzay şirketi, ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte yüzde 4,6'ya varan bir değer kaybı yaşayarak hisse başına 125,13 dolara kadar geriledi.

        Bu düşüşün ardından şirketin toplam piyasa değeri 1,65 trilyon dolara kadar indi.

        Dev şirket, tarihin en büyük halka arzına imza attıktan sonraki üçüncü işlem günü olan 16 Haziran’da 2,64 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak tarihi bir zirve kaydetmişti.

        Cuma günü yaşanan bu sert satış dalgasının arkasındaki en sıcak gelişme, şirketin devasa roketi Starship'in fırlatılışının bir motor arızası nedeniyle son dakikada iptal edilmesi oldu.

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        SpaceX yönetimi fırlatmanın ertelendiğini ve birkaç gün içinde yeniden deneme yapılacağını açıklasa da bu durum yatırımcılar kanadındaki tedirginliği yatıştırmaya yetmedi.

        Şirket hisseleri, halka arz edildiği 135 dolarlık başlangıç fiyatının da altına inerek çıkış sürecindeki ilk büyük destek seviyesini kaybetmiş oldu.

        *Haberin görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.

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