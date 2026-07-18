Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı

Elon Musk’ın uzay şirketi, ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte yüzde 4,6'ya varan bir değer kaybı yaşayarak hisse başına 125,13 dolara kadar geriledi.

Bu düşüşün ardından şirketin toplam piyasa değeri 1,65 trilyon dolara kadar indi.

Dev şirket, tarihin en büyük halka arzına imza attıktan sonraki üçüncü işlem günü olan 16 Haziran’da 2,64 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak tarihi bir zirve kaydetmişti.

Cuma günü yaşanan bu sert satış dalgasının arkasındaki en sıcak gelişme, şirketin devasa roketi Starship'in fırlatılışının bir motor arızası nedeniyle son dakikada iptal edilmesi oldu.

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SpaceX yönetimi fırlatmanın ertelendiğini ve birkaç gün içinde yeniden deneme yapılacağını açıklasa da bu durum yatırımcılar kanadındaki tedirginliği yatıştırmaya yetmedi.

Şirket hisseleri, halka arz edildiği 135 dolarlık başlangıç fiyatının da altına inerek çıkış sürecindeki ilk büyük destek seviyesini kaybetmiş oldu.

*Haberin görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.