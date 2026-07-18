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        Haberler Kültür-Sanat The Odyssey sinemada, Nilüfer sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        The Odyssey sinemada, Nilüfer sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta İstanbul'da kültür sanat takvimi dopdolu bir program sunuyor. Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey vizyona girerken, The Cardigans, Kneecap ve Nilüfer konserleri müzikseverlerle buluşuyor. Tiyatro sahnesinde Hizmetçiler, sergide ise Gökyüzü Şekerdendi haftanın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta beyazperdede Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi öne çıkıyor. Homeros'un ünlü destanından sinemaya uyarlanan film, İthaka Kralı Odysseus'un yıllar süren eve dönüş yolculuğunu ve eşi Kraliçe Penelope ile oğlu Telemakhos'a kavuşma mücadelesini konu alıyor.

        Filmde Matt Damon Odysseus'a, Tom Holland Telemakhos'a, Anne Hathaway Penelope'ye, Robert Pattinson Antinous'a, Lupita Nyong'o Helen/Clytemnestra'ya, Charlize Theron Calypso'ya ve Zendaya Athena'ya hayat veriyor.

        Müzik dünyasında İsveçli alternatif rock grubu The Cardigans, 18 Temmuz'da LifePark'ta konser verecek.

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        İrlandalı hip hop üçlüsü Kneecap, 20 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alırken; Türk pop müziğinin sevilen ismi Nilüfer, senfonik konserle 21 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşacak.

        Jean Genet'nin klasik eseri Hizmetçiler, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Moda Sahnesi'nde tiyatroseverleri ağırlayacak. Yılmaz Sütçü ve Kerem Fırtına'lı oyun Hanımefendi'yi öldürmeyi planlayan iki hizmetçi kardeşin iktidar, kimlik ve arzular eksenindeki psikolojik hesaplaşmasını anlatıyor.

        Sanatseverler için haftanın öne çıkan sergisi, Arter'de 28 Mart 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek Gökyüzü Şekerden... Sergi, Arter Koleksiyonu'ndan 24 sanatçının eserini 'ev/yuva' ve 'yurt' kavramları etrafında bir araya getiriyor.

        Resim, fotoğraf, heykel, yerleştirme ve video çalışmalarından oluşan sergi; aidiyet, hafıza, göç, kayıp ve yuva arayışı gibi temalar üzerinden izleyiciyi geçmişle, bugünle ve gelecekle yeniden ilişki kurmaya davet ediyor.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

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