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        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer: Brezilyalı stopere kanca!

        Galatasaray, stoper bölgesi için transfer listesine Juventus'un Brezilyalı yıldızı Gleison Bremer'i aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 09:58 Güncelleme:
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        Yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini Lesley Ugochukwu ile gerçekleştiren Galatasaray, kadro planlamasında rotayı savunma hattına çevirdi.

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        Sarı-kırmızılıların stoper bölgesi için gündemine aldığı isim Juventus forması giyen Gleison Bremer oldu.

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        Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoper için ilk temasları gerçekleştirdi.

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        Galatasaray'ın henüz Juventus'a resmi bir teklif sunmadığı, öncelikle oyuncunun temsilcileriyle görüşerek transferin şartlarını değerlendirdiği aktarıldı.

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        Haberde, Galatasaray'ın Bremer'e yüksek maaş içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.

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        Öte yandan Juventus'un, savunmanın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü 28 yaşındaki futbolcuyu ancak yüksek bir bonservis bedeli karşılığında bırakmaya sıcak baktığı belirtildi.

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        Geçtiğimiz sezon menisküs sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan deneyimli stoper, buna rağmen tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada forma giydi. Toplam 2 bin 569 dakika sahada kalan Bremer, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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