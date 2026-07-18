Galatasaray'da gündem Gleison Bremer: Brezilyalı stopere kanca!

Geçtiğimiz sezon menisküs sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan deneyimli stoper, buna rağmen tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada forma giydi. Toplam 2 bin 569 dakika sahada kalan Bremer, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.