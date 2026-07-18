Galatasaray'da gündem Gleison Bremer: Brezilyalı stopere kanca!
Galatasaray, stoper bölgesi için transfer listesine Juventus'un Brezilyalı yıldızı Gleison Bremer'i aldı. İşte detaylar...
Yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini Lesley Ugochukwu ile gerçekleştiren Galatasaray, kadro planlamasında rotayı savunma hattına çevirdi.
Sarı-kırmızılıların stoper bölgesi için gündemine aldığı isim Juventus forması giyen Gleison Bremer oldu.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoper için ilk temasları gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın henüz Juventus'a resmi bir teklif sunmadığı, öncelikle oyuncunun temsilcileriyle görüşerek transferin şartlarını değerlendirdiği aktarıldı.
Haberde, Galatasaray'ın Bremer'e yüksek maaş içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.
Öte yandan Juventus'un, savunmanın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü 28 yaşındaki futbolcuyu ancak yüksek bir bonservis bedeli karşılığında bırakmaya sıcak baktığı belirtildi.